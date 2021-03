Covid, Bellucci: da Speranza mancanza di rispetto verso i disabili

Non si comporta cosi Governo “dei migliori”

“La sconvocazione dell’audizione del ministro Speranza in commissione Affari sociali è una mancanza di rispetto e di grave disattenzione nei confronti dei disabili e delle persone più fragili. Dopo la bocciatura dell’emendamento di Fratelli d’Italia e le successive rassicurazioni del Governo circa la presenza del ministro domani in commissione, così da poter approfondire le modalità attraverso cui il governo intenda garantire la prioritaria vaccinazione delle persone estremamente fragili e dei Cargiver di quest’ultimi, apprendiamo ora che Speranza non verrà più a riferire. Abbiamo aspettato invano da prima dello scorso Natale l’audizione del Commissario straordinario all’emergenza Arcuri, ancora stiamo attendendo di audire Figliuolo, nonostante le nostre continue richieste di incontro, e, in totale continuità, il Ministro Speranza rinvia il confronto in commissione allungando i tempi, proponendo attese che non si può permettere né il popolo italiano né, tanto più, le persone più fragili in particolare rischio di compromissione della salute. Non è cosi che si comporta il governo che si definisce ‘dei migliori'”.