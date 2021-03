DL Covid, Gemmato: voto aula condizionato da audizione Speranza

“Apprendiamo con un freddo ed anonimo messaggio che l’audizione del ministro Speranza in Commissione Affari sociali è stata sconvocata. La vicenda di per sé grave dal punto di vista formale ed istituzionale visto il breve preavviso, lo è ancor di più dal punto di vista sostanziale e politico. Alcune importanti decisioni prese oggi in Aula sulle vaccinazioni dei soggetti fragili e pluripatologici erano state prese con l’impegno da parte dello stesso ministro Speranza di venire in commissione. Fratelli d’Italia chiedeva impegni ben precisi a favore dei più deboli e il voto dell’aula sul Dl Covid è stato condizionato proprio dall’impegno preso dal governo”.

Lo dichiara Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Affari Sociali.