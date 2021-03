Covid, Frassinetti: Comune Milano in ritardo su tablet a studenti

“Il sindaco Sala ha annunciato in ‘pompa magna’ il progetto “Riavvia MI” per la donazione di PC e tablet agli studenti che sono obbligati a seguire le lezioni in DAD. L’idea nasce da Fratelli d’Italia che lo scorso dicembre, tramite il suo capogruppo Andrea Mascaretti, aveva proposto, con l’approvazione della maggioranza del Consiglio Comunale, di rigenerare i computer e i tablet del Comune per fornirli agli studenti. In un momento così difficile bisogna fare presto per raggiungere le famiglie bisognose .”

Lo dichiara Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale istruzione di FdI.