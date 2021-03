Giustizia: Ministro Cartabia eviti compromesso a ribasso nella maggioranza

“È apprezzabile l’approccio espresso oggi dal ministro Cartabia in audizione, che elenca pochi punti, ma di possibile realizzazione. Sul tema della Giustizia però dobbiamo notare come questa maggioranza comprenda forze politiche con visioni contrapposte, quindi è alto il rischio di un inconcludente compromesso al ribasso. Come Fratelli d’Italia ci impegneremo a ridare efficienza alla macchina della Giustizia civile, penale e tributaria per archiviare la hybris propagandistica della ‘giustizia modello 5Stelle’ come si è vista dalla prescrizione in poi. Bene la risposta del ministro alla nostra richiesta di nuove assunzioni in Polizia Penitenziaria e di investimenti nell’architettura penitenziaria: per dare un nuovo slancio alla lotta a tutte le mafie che proliferano dove lo Stato arretra, è essenziale chiedere più risorse pari almeno al 5% del monte di 200 miliardi. Solo tornando ad un sistema che sia garantista nel processo, ma con certezza della pena nella fase dell’esecuzione, ridaremo ai cittadini fiducia nella Giustizia”.

Lo dichiarano Carolina Varchi e Ciro Maschio, deputati di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.