“Caro Ministro, i controlli capillari e il senso civico valgono solo per cittadini e imprenditori italiani, che da un anno rispettano con dovere e sacrifici le norme di sicurezza, o anche per chi sbarca illegalmente ogni giorno in Italia grazie alla vostra gestione dell’immigrazione?”

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.