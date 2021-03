Lazio, Fdi: assessorato turismo per Zingaretti solo poltronificio

“Questa delega strategica merita ben altra attenzione e programmazione, ma dopo l’ennesimo avvicendamento all’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, il terzo in tre anni di mandato, è di tutta evidenza che il presidente Zingaretti la utilizza per contraccambiare correnti e partiti che gli lasciano mano libera nel condurre la sua personalistica gestione delle politiche regionali. Evidentemente la maggioranza di Sinistra de La Pisana non riesce a cogliere l’importanza di un assett fondamentale dell’economia del Lazio e della capitale Roma che in questa congiuntura di grave crisi, con il fatturato del settore che registra meno 80% e si moltiplicano ogni giorno le aziende che chiudono, necessita del maggior supporto possibile delle istituzioni, anche per ascoltare ed accogliere le richieste delle associazioni di categoria che sono a lavoro da mesi per modificare la vigente legge regionale sul Turismo”. Così in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fdi, Gianluca Caramanna responsabile del Dipartimento Turismo di Fdi, Marco De Carolis del Dipartimento Turismo Lazio Fdi.

