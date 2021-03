Roma Capitale, Rampelli: Zingaretti ha avuto 8 anni, Raggi 5. Avete perso la faccia

“Rammento al presidente Zingaretti che ha avuto 8 anni di tempo per devolvere i poteri regionali a Roma. Anni in cui avrebbe avuto il conforto di un governo nazionale guidato dal suo partito. Avrebbe potuto fare qualunque cosa di Roma, della sua provincia, del resto della Regione e invece non ha mosso un dito. Così come la sindaca Raggi che non è stata capace di prendersi le competenze che lo Stato aveva già trasferito dal 2009, con tanto di decreti legislativi emessi e mai concretizzati. Ma si avvicinano le elezioni comunali e tutti diventano improvvisamente interessati ai poteri di Roma capitale Se Zingaretti non avesse già più volte perso la faccia, lo inviteremmo a tacere per salvaguardarla”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.