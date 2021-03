Toscana, Fantozzi: la Provincia di Lucca tagli l’aliquota sui rifiuti

Il Consigliere regionale, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, sostiene la proposta dei gruppi di Centrodestra nel Consiglio Provinciale

“Cittadini e imprese sono alle prese con una crisi economica sempre più profonda e le istituzioni, ad ogni livello, devono fare la propria parte per venire loro incontro, compresa la Provincia di Lucca. E’ frutto di buonsenso la battaglia portata avanti dai gruppi del Centrodestra in Consiglio provinciale: va ridotta l’aliquota provinciale (Tefa) sulla tassa dei rifiuti, dopo l’aumento deliberato nello scorso anno che l’aveva portata al 5%, il massimo consentito per legge. La tassa va alleggerita per sostenere il territorio” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico.