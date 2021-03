Toscana, Torselli: basito da AUSL, che sbugiarda operatori sanitari e volontari. Chiederò un incontro con Morello

“Va bene che diano del bugiardo a me, faccio politica da tanti anni a destra in una Regione rossa come la Toscana e sono abituato alle offese, ma non è tollerabile che l’Azienda non creda alle parole di medici, infermieri e volontari. Più di altre categorie, ogni giorno, operatori e volontari si spaccano la schiena per arginare una pandemia galoppante. Ogni sera al Mandela Forum vanno sprecate dosi di vaccino perché non esistono delle liste civetta da cui gli addetti possano attingere nel caso in cui una persona non si presenti all’appuntamento per la vaccinazione. Questo non viene affermato da me bensì da medici, infermieri e volontari che lavorano lì dentro. Non è serio un atteggiamento simile da parte dell’Azienda Sanitaria, per questo chiederò un incontro con il Direttore Paolo Morello Marchese che spero possa ricevermi in tempi brevi, vista la straordinaria attualità del tema”.