Covid, Lollobrigida: Speranza in Parlamento per chiarire su Astrazeneca

“Speranza riferisca al Parlamento sulla decisione di vietare il vaccino AstraZeneca. Dopo un’intera giornata trascorsa in silenzio, oggi rilascia dichiarazioni solo alla stampa e non in Aula. Occorre fare chiarezza e assicurare la trasparenza. La campagna vaccinale passa anche per la somministrazione di questo farmaco e il ministro della Salute, che ha enormi responsabilità sul disastro della gestione dell’emergenza a partire dalla mancanza di un piano pandemico, adesso ha il dovere di spiegare”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.