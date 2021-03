“Dopo i trasporti pubblici questa mattina in zona rossa il meglio lo da l’amministrazione della giustizia a Roma. Piazzale Clodio 27 cause tutte alla stessa ora. Le regole che valgono per tutte le attività commerciali e per i cittadini nelle 11 regioni in lockdown non valgono per l’amministrazione della giustizia.

Continuo a non percepire il cambio di passo dal Conte 2″ così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.