Politiche per il mezzogiorno, Peluso: puntare su donne e sud per rilanciare economia e lavoro in Italia

“Le donne e il Sud sono il motore di sviluppo dell’Italia e su di essi bisogna puntare per rilanciare l’economia, il lavoro e la crescita della nostra Nazione”. E’ quanto ha affermato la Vice Responsabile Nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso, intervenendo al confronto in diretta sulla sua pagina facebook sul tema “Donne e Sud: il motore di sviluppo dell’Italia”, al quale hanno partecipato il presidente di Svimez, Adriano Giannola, la presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, presidente della Federazione Medie e Piccole imprese, Antonella Terranova, la Vice capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro.

“Le donne pagano il prezzo più alto del mancato sviluppo del Sud e della pandemia in termini occupazionali. Nonostante le donne abbiano raggiunto livelli di istruzione e di competenze elevati, nel Mezzogiorno il lavoro femminile è fermo al 32% e ciò rappresenta una grave perdita di opportunità e di crescita per l’intera Nazione” – ha sottolineato la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni, che ha aggiunto: “rilanciamo la nostra battaglia politica per destinare almeno il 70% dei fondi per le infrastrutture del Recovery fund nel Sud, per adottare la fiscalità di vantaggio in tutto il territorio meridionale e renderlo attrattivo per nuovi investimenti, per far nascere nuove imprese e creare lavoro stabile e di qualità soprattutto per le donne e superare le attuali penalizzazioni lavorative e retributive”.