Agroalimentare, Fidanza: su dichiarazioni Nutriscore chiediamo dimissioni di Ricciardi

“Riteniamo molto grave che il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, abbia sottoscritto l’appello lanciato dalla Commissione europea per chiedere l’adozione da parte dei paesi membri del Nutriscore. Come Fratelli d’Italia al Parlamento europeo abbiamo da subito preso posizione contro il Nutriscore, un sistema che penalizza il nostro made in Italy e che danneggia la nostra salute, in quanto molto lontano da quella dieta mediterranea riconosciuta dalla scienza come la più salutare. Ricordo a Ricciardi che il governo italiano ha aderito al Nutrinform sul quale lui oggi ha pubblicamente espresso perplessità, per questo chiediamo le sue dimissioni. Ribadiamo il nostro impegno a contrasto del Nutriscore, fiduciosi che l’Italia su un tema così importante sappia fare sistema”.

Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.