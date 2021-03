Ambiente, Nastri: governo e ministro Cingolani intervengano su Superbonus. Abbattere burocrazia e incombenze amministrative

“Sul superbonus chiediamo al governo Draghi di impegnarsi affinchè abbatta quel groviglio di burocrazia e di incombenze amministrative che di fatti sta frenando la sua utilità e applicazione”.

A dirlo il vicepresidente della Commissione Ambiente, Gaetano Nastri, al termine della presentazione delle linee programmatiche del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

“Il principio che ha ispirato il superbonus è senza dubbio positivo, anche perchè il rilancio della nostra economia può trovare nell’edilizia una solida base. Il problema è che, come tante misure del governo Conte, il superbonus alla prova dei fatti si è rivelato un grande spot piuttosto che una misura realmente capace di rilanciare l’economia. La complessità delle pratiche e la burocrazia necessarie per accedere agli incentivi ha di fatto depotenziato questo strumento. Ecco, Fratelli d’Italia ritiene che uno dei compiti di questo governo e del ministro Cingolani sia attivarsi per snellire le pratiche e le pastoie burocratiche, consentendo a questa misura di poter essere davvero capace di produrre effetti positivi”, conclude il senatore Nastri.

