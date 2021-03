Giustizia, Lollobrigida: Recovery occasione storica per riforma

“Certezza della pena e processi rapidi: sono questi i due capisaldi su cui si basa la riforma della giustizia avanzata da Fratelli d’Italia al ministro Cartabia. Chiediamo nuove carceri per garantire sicurezza ai cittadini ma auspichiamo anche l’abolizione della riforma della prescrizione, voluta dai Cinquestelle, e che rischia di sottoporre a processi a vita un imputato. Abbiamo proposto, inoltre, che i detenuti stranieri, che sono un terzo della popolazione carceraria, scontino la propria pena nel paese d’origine. Il Recovery fund è un’occasione storica per riformare il settore, ma non può bastare il misero 1% previsto nella bozza del Pnrr: la spesa non potrà essere inferiore a 5 punti percentuali per assicurare un sistema efficace ed efficiente”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.