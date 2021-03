Lombardia, Lucente: solo Fdi in piazza oggi con i gestori. Presentata mozione per usarle per i vaccini come le aziende

“C’era solo Fratelli d’Italia al sit-in organizzato oggi in piazza Duca d’Aosta dai gestori delle palestre che chiedono da mesi la riapertura. Mi sono incontrato con loro in piazza per ribadire il nostro interessamento, che non è mai mancato nel corso di questi mesi”. Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. “Ho infatti presentato già qualche giorno fa una mozione (che verrà discussa al primo Consiglio utile di aprile) sulla riapertura di piscine, palestre e scuole di danza. In particolare chiedo alla Giunta di attivarsi per sollecitare la riapertura di questi esercizi, consentendo anche di poter vaccinare al loro interno il personale e l’utenza tramite i medici con cui collaborano. Qualche giorno fa è stata annunciata da Regione Lombardia la possibilità di estendere le vaccinazioni anti covid all’interno delle aziende, con facoltà per il datore di lavoro di somministrazione dei vaccini ai dipendenti. Non vi è motivo di escludere da tale possibilità i gestori di palestre, piscine e scuole di danza, anche in considerazione del fatto che tali strutture già collaborano con medici che ben potrebbero somministrare il vaccino non solo ai dipendenti e ai collaboratori, ma anche agli utenti. Spero che tra pochi giorni venga approvata la mozione e nel frattempo ho rinnovato oggi in piazza ai gestori delle palestre la mia intenzione, e quella del partito, di non lasciarli soli in questa battaglia”.

