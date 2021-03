Lombardia, Mazzali: approvato progetto di legge per snellire e razionalizzare lavoro del comitato paritetico

“Il progetto di legge n. 146, di cui sono stata relatrice questa mattina in Consiglio, è frutto di una importante iniziativa del Comitato paritetico di Controllo e Valutazione, di cui sono presidente, ed è stato approvato all’unanimità. Dopo più di quindici anni dall’introduzione delle clausole valutative, il Comitato ha ritenuto opportuno effettuare una revisione delle norme vigenti finalizzate alla valutazione delle politiche regionali da parte del Consiglio, con l’obiettivo di renderle più chiare, razionali e adeguate allo scopo”. Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente del Comitato paritetico.”Il progetto di legge è costituito da 5 articoli. Il primo specifica lo scopo di migliorare le norme di rendicontazione al Consiglio; il secondo prevede l’abrogazione di 5 norme di rendicontazione riferite a disposizioni superate o assorbite dalla normativa vigente; il terzo riguarda 8 norme che proponiamo di trasformare in clausola valutativa; il quarto prevede la revisione formale di 31 norme a scopo di aggiornamento, chiarezza e semplificazione; il quinto prevede di razionalizzare e semplificare le norme di rendicontazione contenute in 3 testi unici. Con l’approvazione del progetto di legge 146 la legislazione lombarda guadagna in razionalizzazione. Questa legge ci consente di aggiornare le richieste informative rivolte all’Esecutivo, introducendo quesiti più attuali e significativi. Inoltre serve a qualificare le richieste informative che il Consiglio rivolge all’Esecutivo, sostituendo a domande generiche quesiti centrati. Terzo risultato è quello della semplificazione degli oneri informativi, perché è previsto l’accorpamento delle informative previste da più leggi e l’eliminazione di norme obsolete. Infine una particolare attenzione è stata posta all’integrazione, dei tempi e dei contenuti, fra le informative chieste dal Consiglio e i sistemi di monitoraggio già attivati dall’Esecutivo. L’approvazione di questo progetto di legge costituisce una novità assoluta nel panorama legislativo regionale, dal momento che non ci risulta che nessuna altra Regione abbia mai fatto un’operazione di manutenzione delle norme di rendicontazione così ampia e significativa. Sono molto soddisfatta del lavoro del Comitato”.

