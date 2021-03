Sanita, Rescigno: capogruppo PD Regione Campania entra a gamba tesa in elezione per ordine medici

“L’ordine dei medici di Napoli non è un circolo del Pd. E le elezioni per rinnovo dei vertici non sono le primarie “farlocche” dei democratici. E’ grave che il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Campania Mario Casillo entri a gamba a tesa, inviando dal proprio cellulare sms con l’invito a votare per il candidato Bruno Zuccarelli, utilizzando il proprio ruolo pubblico nel tentativo di condizionare la libera competizione elettorale per la scelta del presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. Si tratta dell’ennesima ingerenza del duo De Luca-Casillo per piegare agli interessi elettorali il diritto alla Salute dei campani”.

E’ quando dichiara Carmela Rescigno, vice-responsabile nazionale del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia.