Scuola, FdI: ministro Bianchi autorizzi trasferimenti docenti

“Per dimostrare che il vento è cambiato, quale migliore occasione per il ministro Bianchi dell’abolizione del vincolo quinquennale? Se davvero nei confronti della scuola, da parte di questo governo c’è una nuova sensibilità politica, possiamo superare insieme gli ostacoli piantati dal ministro Azzolina. Considerato che per modificare una legge c’è bisogno di un’altra legge, per venire incontro a migliaia di docenti che stanno vivendo questo periodo pandemico lontani dai propri affetti, Fratelli d’Italia chiede di congelare per un anno il vincolo quinquennale. Favorendo i trasferimenti del prossimo anno scolastico, copriremo i buchi d’organico e garantiremo diritto al lavoro ed il ricongiungimento alle famiglie”.



Così i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura.