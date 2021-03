TLC, Butti: bene Giorgetti su rete unica

“Fratelli d’Italia apprezza le parole del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sulla rete unica perché come abbiamo sempre sostenuto sarebbe inutile, dispendioso e dannoso crearne di più. Ora occorre uno sforzo di tutte le forze politiche per unire player in campo come chiediamo da 3 anni. Si tratta di una scommessa da vincere per garantire sicurezza allo Stato ed una maggiore efficienza a cittadini e imprese. Da questo dipende la digitalizzazione della Nazione e della PA ed è quello che chiede l’Europa per approvare i progetti del Recovery”.

Lo dichiara Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Tlc di FDI commentando l’audizione del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in commissione Trasporti della Camera.