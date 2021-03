Unità d’Italia, Deidda: importante riscoprire valori, simboli e luoghi

“Fratelli d’Italia vuole onorare l’anniversario dell’Unità d’Italia riscoprendo e valorizzando i parchi delle Rimembranze. Quest’anno la ricorrenza assume un valore particolare perché coincide con il centenario del Milite Ignoto le cui celebrazioni si concluderanno il 4 novembre all’Altare della Patria. In un momento in cui gli italiani stanno soffrendo e gli operatori delle nostre Forze Armate offrono un importante esempio di attaccamento alla Patria e alle istituzioni, è giusto riscoprire valori, simboli e luoghi e conoscendo quegli Eroi che hanno contribuito all’Unità d’Italia anche a costo della loro vita”.

Così Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Difesa intervenendo alla presentazione dell’iniziativa “Le radici della memoria” organizzata da FDI per riscoprire i Parchi della Rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale.

