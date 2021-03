Amazon, Rampelli: Raggi smentisca vendita centro carni ad Amazon

“L’ipotesi di un interesse di Amazon per il Centro Carni di Via Palmiro Togliatti, partecipata di Ama, quindi del Comune di Roma, dev’essere smentita dalla sindaca Raggi. Un patrimonio valutato 105 milioni di euro e che è stato iscritto a bilancio per la cifra irrisoria di 25 milioni. Tra le varie ipotesi che circolano, ci sarebbe quella della vendita al colosso del commercio elettronico che ha da poco aperto il comparto fresco dell’alimentare e che avrebbe puntato allo stabilimento di via Palmiro Toglliatti. Ci auguriamo che si tratti soltanto di indiscrezioni giornalistiche, ma proprio per evitare la cosiddetta ‘profezia che si autoavvera’ il Campidoglio garantisca che il Centro Carni resterà in mani italiane salvaguardando il lavoro e impedendo qualunque speculazione”.

