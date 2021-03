Covid, Gemmato: su vaccini in farmacie Speranza passi da parole a fatti

“Sulla somministrazione dei vaccini nelle farmacie il ministro della Salute Speranza passi dalle parole ai fatti e la smetta di perdere tempo. Sono passati tre mesi da quando nella legge di Bilancio è stato approvato un emendamento voluto da Fratelli d’Italia per far sì che venissero coinvolte le quasi 20 mila farmacie presenti sull’intero territorio e ancora oggi siamo in attesa dei decreti e dei protocolli attuativi. FDI ribadisce la necessità di allargare al più presto la platea dei vaccinatori per accelerare una campagna vaccinale che vede l’Italia ancora molto indietro”.

Lo dichiara Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Sanità di FDI.