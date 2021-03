Deidda: in Sardegna M5S e PD criticano lo spostamento verso seconde case ma non ricordano di essere al Governo nazionale

“La decisione di autorizzare lo spostamento verso le seconde case dalla Zona Rossa alla Zona Bianca è stata presa da un Esecutivo in cui, tranne Fratelli d’Italia, tutti gli altri partiti governano con ministri e sottosegretari. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo – da subito – criticato la decisione, sottolineando come fosse contraddittoria e pericolosa. Il Movimento 5 Stelle, in Regione, ha chiesto di bloccare gli arrivi, denunciando falle nei controlli. Ma solo io noto l’ipocrisia? I pentastellati non hanno un sottosegretario dell’Interno che si chiama Sibilia ed alla Sanità Sileri? Addirittura, si permettono di sputare sul lavoro della Protezione Civile. Perché non chiedono ai loro ministri e sottosegretari di modificare il provvedimento? Parliamo delle critiche di Massimo Zedda: il Ministro della Salute a quale partito appartiene? Mi spiace che sui media – solo una volta – sia passato il messaggio che sono tutti al Governo tranne Fratelli d’Italia e si sono sgomitati per fare dei distinguo. Poverini!”, lo dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI

