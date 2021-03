Immigrazione, Delmastro: approvata proposta di Fdi per operare respingimenti di massa

“Approvata in commissione Esteri su proposta di Fratelli d’Italia la possibilità che i pochi veri richiedenti asilo possano inoltrare la domanda di asilo politico alle ambasciate e ai consolati. In questo modo i pochi veri richiedenti asilo non dovranno più rischiare la vita sui barconi e diventare schiavi degli scafisti, ma soprattutto l’Italia potrà procedere a respingimenti di massa, come la Spagna, nel rispetto della giurisprudenza Cedu. Spiace che alcuni esponenti di sinistra si siano opposti, evidentemente per il malcelato desiderio di usare i pochi veri richiedenti asilo come scudo di massa per l’immigrazione incontrollata. Con questa proposta FdI coniuga rispetto umano e durezza estrema nei respingimenti di massa. Abbiamo dato lo strumento al Governo per operare respingimenti di massa, ora tocca al Governo difendere le frontiere”.