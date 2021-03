Tutela vittime, Pellegrino: festa del papà, Fdi dà voce ai padri separati

“Domani – annuncia Cinzia Pellegrino (coordinatore nazionale del dipartimento tutela vittime di Fratelli d’italia) – in occasione della Festa del Papà sulla pagina Facebook del nostro dipartimento trasmetteremo in diretta una conferenza che affronta il tema della paternità nelle sue molte sfaccettature ed in particolare quello dei padri separati. Nel ricordare, infatti, come diceva Mazzini, che “La famiglia è la Patria del cuore”, sottolineeremo come quel cuore sia fatto anche da tanti uomini che non possono vivere quotidianamente il sorriso e l’affetto dei propri figli. Questo sarà il primo dei nostri appuntamenti di un ciclo che si concluderà con la festa della Mamma, perché non esiste un “genitore” preferibile ad un altro e perché un figlio ha bisogno di entrambe le figure.

Aggiunge Andrea De Priamo (Capogruppo di FdI in Assemblea capitolina): “Fratelli d’Italia è da sempre attenta a questi temi e proprio qualche settimana fa ha portato in consiglio comunale una mozione per tutelare il diritto dei genitori separati a vedere i propri figli nonostante alcune discutibili scelte della Giunta Raggi e chiedendo perciò per loro l’esenzione dai divieti di circolazione imposti dalle domeniche ecologiche. Ribadiamo, inoltre, che le amministrazioni dovrebbero esimersi dal prestare il fianco a buffonate come la modifica delle terminologie parentali e che esistono un “padre” e da una “madre”, non genitori “x” che servono solo a confondere l’identità del bambino. La verità è che non c’è e che non si vuole realizzare una politica reale a tutela della famiglia”.

Conclude Vincenzo Spavone (responsabile del Dipartimento bigenitorialità di Riva Destra): “La Paternità è uno dei due Valori su cui si fonda la Famiglia in tutto il mondo e da ben 25 anni combatto perché venga garantito e sostenuto, portando avanti temi troppo spesso trascurati dalla politica e dalle amministrazioni, come le Famiglie separate, i tanti bambini allontanati dai loro Genitori e l’enorme business che ruota intorno alla Tutela del minore.

Voglio dare voce ai tanti padri che rivendicano il diritto di godere dell’amore dei propri figli, ma anche ai tanti bambini smarriti, sottratti o semplicemente allontanati da un’ingiustizia minorile che ormai si è sostituita alla Famiglia.”

