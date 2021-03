Festa del papà, Meloni: il mio augurio va agli eroi che ogni giorno lavorano e si sacrificano per dare un futuro migliore ai propri figli

«Ci sono eroi che, giorno dopo giorno, lavorano e si sacrificano per dare un futuro migliore ai propri figli. Chi è impegnato a lottare in corsia, chi a garantire la sicurezza di tutti noi. Chi, con le proprie mani, costruisce case o lavora la terra. Chi vorrebbe, più di ogni altra cosa, passare più tempo con la propria famiglia. Chi si impegna, con tutte le sue forze, per guadagnarsi quel “papà”. A tutti loro, a tutti i papà, va il mio più grande augurio. Auguri a te Andrea, per esserci sempre e per tutto l’amore che dai ogni giorno a nostra figlia».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.