Vaccini, Montaruli: dopo dichiarazioni trionfalistiche attendiamo fatti

“Le dichiarazioni del gen. Figliuolo sulla realizzazione del piano vaccinale sono sicuramente positive. Ci auguriamo che si concretizzino. Non vogliamo più vedere scene di anziani ammassati per ricevere il vaccino, né furbetti che saltano la fila per assicurarsi una dose senza averne diritto, così come è successo in Toscana. Dopo le dichiarazioni trionfalistiche ora gli italiani attendono fatti concreti”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, ospite della trasmissione Mattino Cinque.