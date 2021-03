“Governo Draghi come un Conte qualsiasi: i ristori sono un’elemosina, la pace fiscale troppo limitata e rimangono cashback e reddito di cittadinanza. Fratelli d’Italia si batterà in Parlamento per cambiare radicalmente un decreto che rappresenta l’ennesima presa in giro all’Italia che lavora”.

Così ai Tg il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.