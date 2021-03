Covid, Procaccini: Morra non può guidare l’antimafia, deve dimettersi

“In giro per l’Italia c’è un senatore grillino in pieno delirio di onnipotenza che usa la sua scorta come fosse un bastone per intimidire gli italiani. Si chiama Nicola Morra e l’ultimo episodio di cui si è reso protagonista in una Asl di Calabria è solo l’ennesimo di una lunga serie di dichiarazioni e comportamenti vergognosi tenuti negli anni”. E’ quanto afferma l’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini. “Stavolta a rendere ancora più indegno il comportamento, c’è il fatto che il campione del moralismo a 5 Stelle ha aggredito il personale sanitario perché non aveva ancora vaccinato due suoi parenti.

Cosa altro deve fare Morra affinché ci si renda conto che non può fare il presidente della Commissione Antimafia? Un ruolo così delicato richiederebbe equilibrio, competenza e prudenza. Tre qualità di cui Morra non sembra proprio essere dotato. Ed è un eufemismo. Così come chiedere per l’ennesima volta le sue dimissioni è il minimo che si possa fare”.

