Deidda: solidarietà al Consigliere Provinciale di Bolzano Alessandro Urzì

“Esprimo solidarietà al Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia a Bolzano, nonché grande amico Alessandro Urzì, per le minacce di morte contenute in una lettera anonima proveniente dall’Austria sulle battaglie per l’italianità dell’Alto Adige. Spero che tutti si uniscano nel condannare chi cerca di minare la tranquillità di una terra bellissima e minaccia anonimamente e vigliaccamente non solo un bravissimo rappresentante istituzionale come Urzí, ma tutti gli italiani dell’Alto Adige. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto e puniti per questo vile gesto. Appena sarà possibile – conclude Deidda – tornerò in Alto Adige per far visita alle nostre Forze Armate, insieme al responsabile locale del Dipartimento Difesa Salvatore Segnin e al nostro Consigliere Urzí”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Responsabile del Dipartimento Difesa

Condividi