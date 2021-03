Dl sostegni, Meloni: fondi per ristorazione sono insufficienti e tarderanno ad arrivare. Tutto ciò è inaccettabile

«I fondi assegnati alla filiera della ristorazione non solo sono insufficienti, ma tarderanno anche ad arrivare. A fine marzo la cifra complessiva delle liquidazioni sarà di 87 milioni contro i 450 che il Governo aveva stanziato per i richiedenti. Inoltre il continuo massacro delle restrizioni che ha fatto aprire e chiudere di continuo gli esercizi, rende complicata, se non addirittura impossibile, la sopravvivenza di queste attività. Ci sono ristoratori che hanno investito nel Made in Italy per supportare l’economia italiana che oltre al danno degli indennizzi assolutamente ridicoli ora devono subire pure la beffa dei ritardi nella liquidazione. Tutto ciò è inaccettabile».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.