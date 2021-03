Dl sostegni, Zucconi: da Draghi niente whatever it takes per l’Italia

“Ancora una volta arriveranno solo briciole per le imprese. Alla prova dei fatti, il tanto atteso cambio di passo promesso dal Governo Draghi, non è arrivato. Il DL Sostegni, che sembrava dovesse essere la panacea contro tutte le chiusure forzate del Governo, delude gli italiani e tutte le imprese: rimane infatti identica la strategia di chiudere tutto e promettere ristori che arrivano in ritardo e in forma del tutto insufficiente, quindi inutili. Ci chiediamo: dov’è finito il tanto famoso “whatever it takes” di Draghi per salvare l’Italia, la sua economia e i suoi posti di lavoro? Se lo Stato non riesce a garantire ristori adeguati a tutte quelle attività oggi in estrema difficoltà o bloccate per decreto, la risposta deve essere solo una: bloccare ogni costo fisso per le imprese e far riprendere il prima possibile il lavoro delle aziende, garantendo un piano vaccinale efficace ed immediato”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e Capogruppo FdI in X Commissione – Attività Produttive, commercio e turismo.