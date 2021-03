FdI, Fazzolari: Le minacce di morte dei separatisti altoatesini non intimidiscono i patrioti

“Condanno con fermezza le minacce di morte ricevute dal nostro consigliere regionale in Trentino Alto Adige, Alessandro Urzì. Leggere, nel 2021, frasi come ‘Basta attacchi agli Schuetzen altrimenti il sangue italiano scorrerà sulle strade dell’Alto Adige’ preoccupa e ci riporta ai tempi bui in cui il separatismo terrorista altoatesino procurò la morte di 18 morti innocenti, fra civili e forze dell’ordine, 4 terroristi e oltre 50 feriti. Queste minacce sono, purtroppo, il frutto avvelenato di una propaganda antitaliana che non ci stancheremo mai di denunciare. Rinnovando la mia assoluta solidarietà ad Alessandro Urzì, non posso non ricordare che i patrioti come lui non si fanno certo intimidire dalla follia di pochi esaltati. Se ne facciano una ragione separatisti e nostalgici del terrorismo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.