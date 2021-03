RDC, Lollobrigida: ancora furbetti, fermare questo spreco

“Anche oggi gli organi di stampa raccontano di furbetti del Reddito di cittadinanza: oltre 300mila euro percepiti da chi non ne aveva diritto. Questa misura si conferma il più grande fallimento del M5S: doveva abolire la povertà e invece, troppo spesso, finisce nelle mani di chi non ha i requisiti per ottenere un simile trattamento previdenziale. Un provvedimento che non ha creato un solo posto di lavoro e ha dimostrato anche il disastro dei Navigator, figure inspiegabilmente prorogate nel Dl Sostegni. In compenso, però, i grillini sono riusciti a peggiorare i conti pubblici. Fratelli d’Italia continuerà a chiedere di fermare questo spreco”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.