Scuola: basta belle intenzioni, riaprire in sicurezza

“Ieri migliaia di genitori e ragazzi sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro la didattica a distanza e per chiedere la rapida riapertura delle scuole. Per tutta risposta il ministro dell’Istruzione Bianchi ha dichiarato che sta lavorando a una “scuola più affettuosa”. Da tempo, Fratelli d’Italia chiede una scuola più sicura, con spazi adeguati per i ragazzi, un serio tracciamento dei contagi, vaccinazioni per gli insegnanti, presidi medici interni e un trasporto pubblico adeguato e senza sovraffollamenti. Se vogliamo davvero bene alla scuola riapriamola in sicurezza: le belle intenzioni e le parole affettuose non bastano più.”



Lo dichiarano i deputati di FdI Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, responsabili istruzione e scuola di FdI.