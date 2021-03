Tlc: Silvestroni, obiettivo è raggiungere rete unica

“La prospettiva di una rete unica, come auspicata da Fratelli d’Italia ormai da circa tre anni, si è rimessa in movimento. Il dossier ripreso in mano dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal ministro alla transizione digitale, Vittorio Colao sulla rete unica, fa ben sperare. Sarebbe inutile, dispendioso e dannoso creare più reti; una rete unica che garantisce sicurezza allo Stato ed una maggiore efficienza a cittadini e imprese è il nostro obiettivo. Sul futuro della rete unica serve subito una svolta e uno sforzo di tutte le forze politiche per unire player in campo. In audizione, il ministro Giorgetti ha espresso la volontà di accelerare i tempi, in commissione Trasporti e Telecomunicazioni troverà FDI determinata per raggiungere l’obiettivo della digitalizzazione della Nazione e della PA.”

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione trasporti e telecomunicazioni a Montecitorio.