UE-Turismo, Procaccini: subito certificato verde per libera circolazione

E’ inconcepibile che la sinistra al Parlamento europeo continui ad osteggiare una veloce approvazione del Certificato verde digitale, la cui tempestiva predisposizione assicurerebbe la ripartenza del settore turistico già prima della stagione estiva, con il ripristino del pieno diritto alla libera circolazione dei nostri cittadini

E’ la posizione espressa dall’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini, al termine della riunione in Commissione Libertà’ civili e affari interni della UE.

“Finalmente la Commissione si è decisa a far prevenire al Parlamento la richiesta per una procedura d’urgenza, anche su sollecitazione della Presidente del Partito dei Conservatori europei, Giorgia Meloni. Purtroppo le sinistre continuano ad osteggiare la creazione di questo strumento necessario per ripristinare in modo uniforme la libera circolazione delle persone, pretendendo l’applicazione di una procedura legislativa standard incompatibile con le esigenze delle imprese del settore turistico e dei cittadini“, ha concluso Procaccini.