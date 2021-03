Amazon, Rampelli: Garantire diritto al lavoro e alla salute. Governo riferisca in Aula su condizioni lavoratori

“È grave il silenzio della politica in merito all’evento clamoroso accaduto ieri, dove addirittura le sigle sindacali sono scese in piazza contro Amazon per denunciare le condizioni vergognose in cui versano i tanti lavoratori italiani – i cosiddetti ‘cartellini verdi’ a tempo determinato – dipendenti della multinazionale americana.

Lavoratori che operano in modalità disumane e incostituzionali, al di fuori delle regole contrattuali previste dal nostro ordinamento. Eppure la politica è rimasta in silenzio rispetto a questi giganti, che non pagano le tasse in Italia, fanno profitti miliardari – anche grazie alla pandemia – e sfruttano i lavoratori italiani violando perfino le leggi sulla privacy.

Ci sono le condizioni per inviare le necessarie ispezioni da parte dei Ministeri di Lavoro e Sanità, il Governo italiano venga in Aula e riferisca.

Se perfino il mondo del sindacato si è destato di fronte ad una mobilitazione che non può passare inosservata, la politica non può accettare che esistano degli Stati autonomi dentro lo Stato italiano che impongono le l’iro regole e ledono i diritti al lavoro, alla salute e alla dignità”.

E’ quanto ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi, intervenendo in Aula alla Camera sull’ordine dei lavori.