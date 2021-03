Copasir, Foti: presidenza spetta a opposizione

“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nacque all’insegna di pesi e contrappesi, in una dialettica parlamentare che voleva garantire l’indipendenza dei nominati e il controllo del loro operato da chi non aveva concorso alla nomina. Nonostante l’amicizia nei confronti del collega Volpi, nostro alleato della Lega, questa situazione va chiarita per evitare ulteriori imbarazzi e con l’applicazione pedissequa della relativa norma di legge che prevede che la Presidenza spetti ad un componente dell’opposizione, che in quest’Aula è rappresentata da Fratelli d’Italia”.



Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula.