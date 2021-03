Covid, Varchi: positivi in fuga dal centro di accoglienza, il Governo intervenga in Sicilia

“Un altro caso di immigrato positivo (questa volta alla variante nigeriana) che fugge da un centro d’accoglienza in Sicilia, a Messina. Una situazione insostenibile, che dura ormai da un anno e che rischia di vanificare gli sforzi fatti dai siciliani in questi mesi. Mentre, infatti, sull’isola si procede con le restrizioni e le vaccinazioni, gli immigrati clandestini riescono ad eludere facilmente i controlli e a girare liberamente per le strade, da positivi al covid 19. Al Governo nazionale chiediamo di intervenire rapidamente, per evitare che la nostra terra venga trasformata in un focolaio, a causa della furia immigrazionista della sinistra”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia.