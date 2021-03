“C’è poco da scaricare le responsabilità sulle Regioni, le colpe sono imputabili per gran parte al governo Conte e alla maggioranza che lo sosteneva e che, purtroppo, continua a far danni anche affiancata a Draghi. Fratelli d’Italia chiede efficienza, chiarezza, sostegni economici e di fare presto perché non c’è più tempo da perdere”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.