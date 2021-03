Immigrazione, Bignami: denuncia striscia la notizia a Reggio Emilia è prova del fallimento sinistre

“Le condizioni disumane in cui vivono decine di persone nelle ex Officine Reggiane, come denunciato anche dall’inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti, è la prova concreta del fallimento e dell’ipocrisia delle sinistre che predicano accoglienza e integrazione, ma che poi abbandonano nel degrado più completo decine di persone, consegnandole nelle mani della criminalità e della mafia nigeriana. Non sono più ammissibili promesse confuse e inconcludenti come quelle che il PD da tempo vagheggia. Serve una risposta immediata e concreta che sottragga persone stritolate dalla crisi e costrette a vivere in condizioni inaccettabili alla malavita che opera indisturbata nell’area. Fratelli d’Italia sarà nei prossimi giorni alle ex Reggiane per impedire che si spengano i riflettori su una questione che deve essere risolta. E’ compito delle istituzioni farlo e se il PD non è in grado, si faccia da parte”.



Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia e Responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione di FDI.