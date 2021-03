Morra, Ferro: da uno vale uno è passato a lei non sa chi sono io

“Quella di Morra non può essere derubricata a una semplice boutade. Qualora fosse confermato, il modo di agire del deputato, da sceriffo prepotente che con modi arroganti sembrerebbe aver violato anche la segretezza di dati sensibili, non è in alcun modo accettabile soprattutto in questo momento in cui le istituzioni dovrebbero dare l’esempio e stare vicino ai cittadini. ‘Da uno vale uno’ Morra sembra aver preferito lo stile ‘lei non sa chi sono io’. Come già fatto in occasione delle dichiarazioni vergognose rivolte da Morra alla defunta presidente Santelli, Fratelli d’Italia chiede che faccia un passo indietro e si dimetta dalla commissione Antimafia. Attendiamo chiarimenti però speriamo che sia l’ultima delle tante prepotenze attuate da Morra in questi anni”.

Lo dichiara il deputato di Fdi, Wanda Ferro ospite della trasmissione di Tgcom24.