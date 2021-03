Recovery, Silvestroni-Rotelli: Maggioranza in tilt su ponte stretto

“Come più volte detto e preventivato in Commissione Trasporti della Camera una maggioranza talmente variegata non riesce a trovare la sintesi su quello che dovrà essere il contenuto del Recovery Fund. L’inserimento o meno del Ponte sullo Stretto di Messina nel documento, non permette ad oggi l’accordo della maggioranza. Si tratta di un’opera improcrastinabile e fondamentale non solo per il Sud ma per tutta la Nazione e che favorirebbe ripresa economica e occupazionale”.

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni e Mauro Rotelli, componenti della commissione Trasporti della Camera.