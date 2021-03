Carceri, Cirielli: “Urgono vaccini per gli agenti, intervenga Cartabia”

“Il ministro della giustizia Marta Cartabia solleciti urgentemente il processo di somministrazione del vaccino anti-Covid per tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Sono molto gravi i ritardi registrati in queste settimane, che stanno comportando un aumento dei positivi (oggi siamo a quota 790) tra i poliziotti in servizio nelle carceri. Una situazione che rischia di pesare ulteriormente sulla perdurante carenza di organico, a cui finora, nessun governo tecnico o di larghe ha posto rimedio con lo scorrimento di tutte le graduatorie, come proposto ripetutamente dal sottoscritto e da FdI”. Per Cirielli, comunque, “siamo di fronte alla palese contraddizione di uno Stato che chiude le attività private (bar, ristoranti, pizzerie, palestre eccc..) ma non è neanche in grado di garantire la sicurezza nei luoghi sotto controllo pubblico, come, appunto, sono le carceri, gli ospedali e le Rsa”. “Auspico – conclude Cirielli – un interessamento diretto da parte del ministro Cartabia affinchè non sottovaluti, come il suo predecessore, le problematiche legate al lavoro delicato e complesso che ogni giorno, nonostante le difficoltà, svolgono gli agenti penitenziari”.

