Covid, Albano: dati dimostrano fallimento cashback

“A tre mesi dalla sua partenza i dati dimostrano il fallimento del cashback: solo 1 carta su 10 risulta utilizzata e su 50 milioni di maggiorenni, solo il 14% ha eseguito transazioni valide in Italia. Venuto meno l’obiettivo dell’emersione del sommerso, recenti studi hanno avvalorato la tesi del vantaggio per le famiglie di reddito medio-alto, residenti al Nord e nelle grandi città, che già utilizzano strumenti di pagamento digitale. E’ molto grave che in un momento come questo si continui ad impegnare quasi 5 miliardi sul cashback; è necessario interrompere immediatamente questa misura e destinare le risorse non spese a sostegno degli operatori economici e delle famiglie in difficoltà, che in quanto a sostegni hanno ricevuto solo briciole”.



Così Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia nel corso del question time in commissione Finanze al Sottosegretario all’Economia Durigon.