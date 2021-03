Covid, Gemmato: bene parole ordine farmacisti

“Il governo ascolti le parole del presidente dell’Ordine dei Farmacisti Mandelli e ampli al più presto la platea dei vaccinatori. Sono trascorsi tre mesi dall’approvazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio che chiedeva di coinvolgere le quasi 20mila farmacie radicate sul territorio italiano ma ancora siamo in attesa dei decreti e dei protocolli attuativi. Oggi, le parole dello stesso presidente dell’Ordine suonano come un richiamo al ministro Speranza. La disponibilità dei farmacisti è importante e non va perso ulteriore tempo perché il rilancio economico della Nazione passa anche attraverso una veloce vaccinazione della popolazione”.

Lo dichiara Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia.