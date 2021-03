Giustizia, Deidda: il personale della corte d’appello in Sardegna venga stabilizzato. Presenta interrogazione parlamentare

“La Corte d’Appello, in Sardegna, rischierebbe il blocco a causa del fatto che l’amministrazione della Giustizia possa revocare, anziché stabilizzare, le assegnazioni del personale avvenute da anni e in via del tutto eccezionale, al fine di sopperire alle esigenze degli uffici e assicurarne la funzionalità. Istituto, questo, che negli anni stante la registrata costante carenza del personale, ha perso totalmente il suo carattere di eccezionalità”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI; “Considerato che la revoca delle assegnazioni comporterebbe conseguenze disastrose, sia dal punto di vista dell’organizzazione degli uffici, sia dal punto di vista sociale e personale dei dipendenti e funzionari che vedrebbero la propria vita rivoluzionata in un momento abbastanza complicato per la nostra Italia, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro competente al fine di consentire la stabilizzazione del personale in applicazione temporanea”, conclude Deidda.

