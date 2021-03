RDC, Lollobrigida: famiglie e imprese in ginocchio ma Tridico pensa a extracomunitari

“E’ inaccettabile che mentre famiglie e imprese sono in ginocchio, il presidente dell’Inps Tridico sostenga di voler ampliare la platea degli extracomunitari beneficiari del reddito di cittadinanza. Dopo essere balzato agli onori delle cronache per il caos sull’erogazione della Cig e aver premiato il suo pessimo operato con un lauto aumento di stipendio, Tridico dimostra ancora una volta di essere lontano dalla realtà. Invece di pensare agli immigrati, tuteli gli italiani e faccia di tutto per evitare che questa misura, disastrosa sulle politiche attive del lavoro per sua stessa ammissione, finisca nelle mani di furbetti e criminali”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.